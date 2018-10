Grandes villes : comment gagner des mètres carrés ?

Le taux de propriétaires dans notre pays est toujours très nettement inférieur à la moyenne européenne. Seuls 60% des ménages détiennent leur résidence principale. Le prix de l'immobilier en est la cause, mais ce phénomène est également dû au manque de logement. En conséquence, les architectes traquent le moindre mètre carré exploitable dans les grands centres urbains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.