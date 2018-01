Les grands créateurs de mode ouvrent leurs portes aux petits ateliers de couture

Fini la production en grande série ! Dans un souci de sortir plus de collections chaque année, les grandes marques de mode se tournent de plus en plus vers la production en petites séries. Elles font ainsi appel à de petits ateliers de couture. Une logique de fabrication qui s'impose aux nouveaux entrants et qui implique un niveau de compétences de plus en plus élevé. Sur ce créneau, 10 000 emplois sont à pourvoir sur dix ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.