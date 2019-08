Grands crus français : les Chinois se les arrachent

Adjugée à 200 000 euros à Hong Kong, la Lafite Rothschild 1869 est l'une des bouteilles de vin les plus chères de l'Histoire. Cette vente record illustre bien l'emballement asiatique pour nos vins. Et ce sont notamment, les Chinois, qui se ruent sur nos grands crus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.