Grands départs : dans l'autocar des vacances

Pour avoir le plaisir de déguster les fameux cannelés de Bordeaux, il nous aura fallu pas mal de patience. Tout commence le matin du samedi 5 août, à Paris. À la gare routière, comme tous les voyageurs présents, nous avions choisi de prendre la route des vacances en bus. Caroline, étudiante, s'arrêtera également à Bordeaux. Nous avons notre première pause du trajet à dix heures. Nous rencontrons Chrislaine, Didier et leurs enfants. En choisissant le bus, ils ont payé l'aller-retour pour Saint-Jean-de-Luz à 280 euros. Le tarif est imbattable. Anna voyage avec son fils de trois ans. Elle a ramené un carnet de coloriage et le doudou pour lui faire passer le temps. Sur l'autoroute A10, sans surprise, nous nous retrouvons coincés dans plusieurs bouchons. Rencontrer ses voisins, se laisser porter par le son de la radio, tout est bon à faire pour tuer le temps. C'est ainsi les longs trajets. À 18h30 notre équipe est enfin arrivée à Bordeaux, avec plus de deux heures de retard. Le bus continue sa route jusqu'en Espagne, où il arrivera bien après la tombée de la nuit. TF1 | Reportage D. Sitbon, L. Gorgibus