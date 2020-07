Grands départs : des embouteillages records sur tout le territoire

Un grave accident faisant deux morts a entraîné un embouteillage monstre sur l'autoroute A7 ce samedi. Il fallait cinq heures au lieu d'une heure et demi pour faire le trajet Lyon - Orange. Les grands bouchons d'aujourd'hui étaient aussi un effet secondaire du virus. Les Français sont partis en vacances en France, et ils l'ont fait en voiture. La journée est classée orange pour les départs ce dimanche en Île-de-France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.