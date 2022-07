Grands départs : le clignotant n’est pas une option…

Il est obligatoire de mettre son clignotant pour changer de direction. Mais respectez-vous toujours la règle ? Beaucoup de bons élèves sur l'autoroute des vacances. En revanche, en ville, ce qui devrait être un réflexe l'est beaucoup moins. Le clignotant n'est pas automatique. Nous avons fait un test d'observation de dix minutes à une intersection avec un expert en sécurité routière. Bilan assez mitigé. "On voit que les Français sont plutôt de mauvais élèves. Plus de la moitié d'entre eux disent qu'il leur arrive de ne pas mettre leurs clignotants parce qu'ils effectuent des manœuvres. C'est très important parce que c'est le seul moyen de communication qu'on ait sur la route", constate Christophe Ramond, porte-parole de l'Association "Prévention Routière". S'affranchir de cette obligation peut vous coûter cher : 35 euros et 3 points en moins sur le permis de conduire. Et les rappels au respect de cette règle ne datent pas d'hier. Ce qui était vrai en 1970 l'est toujours aujourd'hui. Pour résumé, à chaque changement de direction, pensez à votre clignotant ! TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Brossard, T. Fribourg