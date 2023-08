Grands départs : le Mont-Blanc pris d'assaut

Après deux heures passées dans les embouteillages, bientôt le bout du tunnel, pour une mère de famille, que l'on a croisé. Dès huit heures ce samedi 29 juillet matin, une file d'attente s'étend sur plusieurs kilomètres. Des Français et des Suisses principalement, qui vont passer leurs vacances en Italie. Tous ont choisi le même itinéraire : le tunnel du Mont-Blanc. Encore faut-il arriver jusqu'à l'entrée du tunnel. Dans cette côte, les moteurs souffrent. Un dépanneur rencontré sur la route, enchaîne les interventions. Quelques mètres plus loin, la voiture de Mohamed vient aussi de tomber en panne. Au total, six mille automobilistes ont emprunté le tunnel du Mont-Blanc ce samedi. Une affluence exceptionnelle qui entraîne automatiquement d'importants embouteillages. Vincent Gleizal, directeur adjoint, nous donne plus de précisions sur la provenance de l'embouteillage. La circulation a été difficile toute la journée, avec un pic à plus de deux heures d'attente. Ce samedi soir, la situation commence tout juste à s'améliorer. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Sisco, A. Pocry