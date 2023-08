Grands départs : les vacances au bout de la route

Les autocars défilent ce samedi matin. À la gare de Paris Bercy, il y a un départ toutes les cinq minutes, en direction de Marseille, Strasbourg, Munich et Amsterdam. Il est à peine six heures et les allées et venues n’arrêtent pas. La situation est difficile à gérer pour les agents d’escale. La compagnie de transport FlixBus est au maximum de sa capacité, 330 véhicules circuleront toute la journée. En moyenne, les cars sont remplis à 80%. Mais pourquoi un tel engouement ? Les voyageurs optent surtout pour les autocars pour leur tarif moins cher et leur confort. Le trafic sur les routes est extrêmement difficile aujourd’hui. Certains trajets pourraient s’allonger de plusieurs heures. Alors, des voyageurs à destination de Laboule (Ardèche) ont tout prévu pour passer le temps : le coussin pour dormir, Netflix, des jeux de société et de quoi manger. Les chauffeurs aussi devront redoubler de patience. Rouler dans les bouchons s’annonce stressant et épuisant. D'ailleurs, certains voyageurs ne sont pas à l’heure pour le départ de l’autocar. Leur trajet s’annonce décidément très long. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Ninine, C. Blanquart.