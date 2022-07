Granulés de bois : la hausse de prix est-elle justifiée ?

Des granulés plutôt que des fiouls pour s'échauffer, Corinne et son mari ont fait ce choix il y a cinq ans. Mais à regarder de plus près la facture, ce couple doute de faire encore des économies. Avec la hausse de la matière, il craint de revenir au même niveau qu'à une époque où il a changé leur chaudière. L'augmentation a atteint plus de 20 % sur une année. Pour ce couple, ce chiffre est difficile à accepter quand on habite à 600 mètres de deux usines de fabrication de granulés et dans une région forestière. Les fabricants ont augmenté leurs prix. Il y a quelques années, la matière première (sciure) ne valait rien ou presque. Aujourd'hui, on la retrouve dans des granulés de chauffage, mais aussi dans les papiers ou les contreplaqués. Les demandes ont explosé, et par conséquent, son prix à l'achat aussi. Alors, cette société qui produit des granulés a dû récupérer le surplus sur les produits finis. Et ce n'est pas la seule hausse subie par les fabricants. Il doit faire face aussi à l'augmentation de l'électricité et des frais de transports. Les revendeurs l'ont fait aussi, mais uniquement pour compenser la hausse imposée par les fabricants. C'est le cas notamment de Pascal Besset qui gère deux magasins en Auvergne. Il dénonce ceux qui en profitent pour augmenter leurs marges. Les hausses ne sont pas encore terminées. À l'approche de l'hiver, le prix du granulé devrait encore augmenter. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes