Granulés de bois : pourquoi les prix flambent ?

Avec son nouveau poêle, Sandrine pensait faire des économies sur le chauffage cet hiver. Mais le prix des granulés a presque doublé depuis mars. Du coup, l'angoisse monte et avec elle, le besoin de stocker. Résultat : il devient difficile d'acheter des granulés. Un client vient enfin de trouver un vendeur approvisionné, mais après avoir passé la matinée au téléphone. Yves Leverger vend du combustible depuis des années. Il n'avait jamais vu une telle demande, surtout en pleine canicule. "On en veut tout de suite et surtout, on en veut beaucoup. Donc nous, on est obligé d'avoir des consignes maintenant d'une palette par client", lance le vendeur de combustible. La flambée des prix est due à une demande en hausse de 50%. Beaucoup de foyers se sont équipés cette année. Ajouter à cela, le prix des matières premières et le gel des importations russes. En six mois, le sac de granulés est passé de 4,50 euros à presque huit euros. Face à l'explosion de la demande, les professionnels du secteur lancent un appel au calme. TF1 | Reportage C. Chapel, S. Maloiseau, P. Mislange