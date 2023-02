Granulés : les Français s'enflamment pour le chauffage au bois

C'est l'heure de la livraison de granulés pour Claude Michel, un client chez "La Centrale Bois". Il y a deux ans, il s'est équipé d'un poêle à pellets pour chauffer sa maison. Il n'est pas le seul à avoir choisi ce mode de chauffage. Le fournisseur, Maxime Perronet, a vu le nombre de ses clients doubler en un an. Le bois et les granulés sont moins coûteux que les énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle Roland Lefèvre a acheté un poil, ce qui lui permet de faire une grosse économie au niveau de sa facture d'électricité. Aujourd'hui, 1,7 million de Français se chauffent aux granulés, soit 13% de plus qu'en 2021. Par conséquent, les délais pour faire installer un poêle chez soi s'allongent. Les granulés en bois ont la cote, malgré des prix en hausse. Il y un an, un sac de quinze kilos coûtait quatre euros en moyenne, il est de huit euros aujourd'hui. Alors ce mode de chauffage est-il aussi avantageux ? Cette année en France, 2 500 000 tonnes de granulés de bois ont été consommées TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Moncelle, C. Buisine