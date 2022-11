GRDF : grève et incompréhension

Cela fait 18 jours que cette famille grelotte dans son salon, privée de chauffage et d'eau chaude avec trois enfants. Ils n'ont pas pu être raccordés au gaz depuis l'emménagement dans leur nouvelle maison. Ce dimanche matin, il fait treize degrés malgré les moyens de substitution. Son fournisseur d'énergie n'est pas en mesure de débloquer la situation, en raison d'une grève d'une partie des techniciens de GRDF. C’est incompréhensible pour Louisa qui demande un dépannage d'urgence. Situés principalement en Île-de-France, 1 500 foyers sont dans la même situation. Les techniciens CGT n'assurent aucun nouveau raccordement. Ils rejettent l'accord sur les salaires signé par les trois autres organisations syndicales. Il prévoit une augmentation de 2,3%, ce qui est insuffisant pour Marc Bontemps, un représentant. Depuis samedi, GRDF dépêche des équipes non-grévistes pour régler les situations les plus urgentes. Si rien n'évolue, la CGT se dit prête à poursuivre le mouvement en décembre. TF1 | Reportage J. Roux, V. Depret, C. Bayle