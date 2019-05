La Grèce doit-elle dire merci à l'Europe ?

En 2015, l'Union européenne avait consenti à un plan de sauvetage pour la Grèce. En contrepartie, les habitants ont dû subir une austérité budgétaire terrible. Quatre ans plus tard, l'économie du pays semble repartir. Mais est-ce vraiment le cas ? Comment les Athéniens vivent-ils l'après-crise ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.