Grèce : colère et heurts après l'accident de train

Vendredi soir, extrême tension face au Parlement grec. Sur la place Sýntagma à Athènes, des manifestants lancent des cocktails Molotov sur les policiers. Les forces anti-émeutes ripostent avec des gaz lacrymogènes. Le rassemblement a dégénéré aux termes d'une journée d'hommage. En effet, 5 000 personnes s'étaient réunies, d'abord dans le calme, en mémoire des 57 personnes tuées mardi dans une collision entre deux trains à Larissa. Le chef de gare poursuivit pour homicide par négligence a plaidé coupable. Mais sa formation n'avait duré que 40 jours et il supervisait seul la ligne la plus fréquentée de Grèce. Il s'agit d'une défaillance grave, reconnue par le ministre des Transports qui a présenté sa démission sur le champ. Depuis trois jours, les Grecs dénoncent la vétusté du réseau ferroviaire et pointent la responsabilité de l'Etat ainsi que la principale compagnie du pays. L'accident met en lumière le manque d'investissement chronique depuis le grand plan de privatisation du chemin de fer. Les proches des victimes réclament réparation. TF1 | Reportage D. de Araujo