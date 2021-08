Grèce : des incendies hors de contrôle ?

Des flammes à perte de vue. Depuis les airs, la région d'Athènes ressemble à un immense brasier, comme une coulée de lave qui détruit tout sur son passage, sans le moindre répit. Depuis ce matin encore, le ballet des hélicoptères et des canadairs bat son plein dans le ciel grec devenu irrespirable. Des tonnes d'eau sont déversées pour freiner l'avancée des flammes pendant qu'au sol, les habitants, eux, se battent avec des moyens souvent dérisoires. Ces dernières heures, 80 secouristes français sont arrivés sur place pour prêter main-forte à leurs homologues. Ce vendredi encore, le thermomètre a dépassé les 40 degrés, provoquant de nouveaux départs de feu. Les forces de l'ordre doivent évacuer des quartiers entiers, souvent face à des habitants incrédules comme cette femme que ce policier exhorte bruyamment à quitter sa maison. Plus de 1 200 hectares ont déjà brûlé aux portes d'Athènes. Les incendies laissent derrière eux un spectacle de désolation et des habitants qui ont souvent tout perdu. Les soldats du feu, Grecs comme Français, sont guère optimistes. Et pour cause, de fortes rafales de vent sont annoncées à nouveau ce samedi 7 août 2021. Les autorités grecques avouent, elles-mêmes, leur impuissance face à ce qui pourrait bien devenir les pires incendies de leur histoire.