Grèce : plus de 50 incendies dus au vent et à la canicule

Plus de 50 incendies de forêts se sont déclarés en Grèce. À Elafonisos, une île réputée pour ses plages paradisiaques, un camping et un hôtel ont dû être évacués, ce qui n'a pas freiné pour autant les touristes. Pendant deux jours, près de 450 pompiers et 23 Canadair ont été mobilisés pour lutter contre ces incendies. La région a été placée au plus haut niveau d'alerte. Bien qu'aucun blessé n'ait encore été signalé, l'inquiétude est grande. Une colonie de vacances a également été évacuée près de Marathon. Marathon se trouve à une courte distance de la station balnéaire de Mati, où 102 personnes avaient péri en 2018 dans l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la Grèce. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 40 degrés dimanche dans certaines régions, où devrait également sévir un vent violent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.