Greffe de peau : son frère jumeau lui a sauvé la vie

Franck Dufourmantelle, un homme brûlé accidentellement à 95%, a été sauvé par une incroyable greffe de peau de son frère jumeau. Ce dernier était le seul à pouvoir l'aider parce qu'ils ont le même patrimoine génétique. Une aventure médicale et surtout une belle preuve d'amour dont ils ont décidé de faire un livre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.