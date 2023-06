Grêles et pluies diluviennes : le sud subit de nouveau les orages

Dans le jardin d’un habitant du Var, on dirait qu’il a neigé. Ce dimanche 4 juin 2023, entre Tourette et Fayence, la grêle est tombée en quantité, avant de laisser place à la pluie et à des torrents d’eau par endroits. À Lyon, dans une école du septième arrondissement : le faux plafond s’est effondré, le gymnase et la cantine ont été inondés, et six classes seront fermées à partir de lundi 5 juin. Aujourd’hui, des opérations de pompages ont dû avoir lieu dans certains parkings. Des orages aussi à Bordeaux avec des vents très forts et des secours forcés d’intervenir sur un tramway immobilisé après avoir été frappée par la foudre. Depuis une dizaine de jours, le sud du pays est confronté à de violents orages et de la grêle en quantité, comme aujourd’hui dans le nord d’Annecy, enfin entre Lyon et Chambéry, le trafic ferroviaire est très perturbé à cause d’un glissement de terrain sur la voie entre les communes de Bourgoin-Jallieu et de La Tour-du-Pin. Une situation compliquée qui devrait durer plusieurs jours. Demain, 34 départements du sud seront encore classés en vigilance jaune par météo France. TF1 | Reportage P. Gallaccio et C. Gerbelot