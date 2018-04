La grenade, le fruit aux mille et une vertus

C'est un fruit excellent pour la santé. Antioxydant et anticholestérol, les vertus de la grenade semblent infinies. Depuis quelques années, le consommateur peut la trouver sous toutes ses formes : gélule, complément alimentaire ou jus. Mais cela vaut-il vraiment la peine d'investir dans cette nouvelle mode ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.