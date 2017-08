Grenoble : grâce à une opération hors norme, elle retrouve l’usage de ses deux bras  

C’est une première chirurgicale française. On vient d’apprendre qu’une équipe du Centre hospitalier universitaire de Grenoble a réussi une autogreffe de deux bras sur une patiente le 14 août dernier. Les bras de la jeune femme avaient été sectionnés en percutant un train, et cette performance technique a notamment été rendue possible par la rapidité d’intervention des secours au moment de l’accident.