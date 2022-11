Grenoble : une chaleur surprenante

Grenoble sous un soleil digne d'un mois de juillet. Il y a dix ans, la ville était sous 20 cm de neige, un lointain souvenir pour les habitants. Ce vendredi, il fait 27°C, alors, on porte encore des tenues estivales. "C'est super chaud pour un mois d'octobre, je n'ai jamais vu ça. Jeudi, j'avais la doudoune et aujourd'hui, je porte une robe, on ne sait plus trop comment on s'habille en ce moment", avoue une passante. Certains se laissent même tenter par une petite glace, comme un air de vacances. Et les gens en profitent jusqu'au bout. Une météo appréciable mais très inhabituelle pour la capitale des Alpes. Avec ces températures exceptionnelles, les terrasses sont pleines à craquer comme dans cette crêperie du centre-ville. "À partir de la mi-octobre, ça commence à se calmer, et là, c'est quinze jours de bonus pour nous. Que du bonheur !", s'enthousiasme Manuel Poissonneau, le responsable de l'établissement. Les clients en profitent pour trinquer à l'été indien. "Ce beau temps nous fait du bien et pour les vacances de la Toussaint, ça change", sourit une jeune femme. Pour les vacanciers, c'est l'occasion de prendre le téléphérique et d'aller admirer une vie dégagée des montagnes. Ce beau temps durera tout le week-end avant de laisser l'automne s'installer enfin. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi