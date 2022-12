Grève à la SNCF : drôle d'ambiance dans les gares

La nouvelle réjouit les voyageurs. Les chanceux qui arrivent à partir pour Noël n'auront à priori aucun problème pour rentrer la semaine prochaine. Les préavis de grève ont été levés pour le nouvel an. Une bonne nouvelle, mais pour le week-end de Noël, la grève est toujours maintenue, et c'est la galère pour partir. Michèle a passé l'après-midi au guichet pour trouver la solution. Certains voyageurs ont préféré tout annuler et se faire rembourser. Sur le quai, nous rencontrons ceux qui ont le sourire, ceux qui ont réussi à échanger leur billet et pourront réveillonner en famille. À la gare de Lyon, certains vacanciers ont opté pour une compagnie italienne qui n'est pas en grève. D'ailleurs, en Italie, les mouvements sociaux sont interdits pendant les fêtes. Lot de consolation pour ceux qui ne pourront pas partir. Malgré des difficultés de connexion, aujourd'hui, le site de la SNCF est à nouveau disponible, ce soir, pour le remboursement des billets. TF1 | Reportage M. Guénégran, M. Ramaugé, V. Gauquelin