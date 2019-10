Grève à la SNCF : la situation reste imprévisible demain à la gare Montparnasse.

La SNCF prévoit une journée quasiment similaire à celle d'aujourd'hui, pour dimanche 20 octobre. Elle espère toutefois qu'un train Ouigo sur trois pourra circuler normalement. Une situation qui reste imprévisible, à cause de l'incertitude sur le nombre de conducteurs qui feront valoir leur droit de retrait demain. C'est pourquoi le prochain point sur l'état du trafic ne sera communiqué qu'à 07h30 du matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.