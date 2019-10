Grève à la SNCF : le droit de retrait est-il légal ?

Le détournement du droit de retrait est devenu, ces dernières années, la nouvelle arme des syndicats. Le code du travail dit qu'en cas de danger grave et imminent, tout salarié peut se retirer. Il peut s'absenter, sans retenue sur le salaire et sans prévenir à l'avance. Pour la direction de la SNCF et pour le gouvernement, la grève surprise des cheminots est abusive. Alors, qui a raison ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.