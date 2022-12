Grève à la SNCF : le week-end du Nouvel An sauvé

Malgré l’accord trouvé ce vendredi entre la direction de la SNCF et les syndicats, il ne permettra pas d’empêcher l’annulation de centaines de trains ce week-end de Noël. Il permettra, par contre, de sauver ceux du week-end du Nouvel An. Pour ce premier week-end de fête, un tiers des trains ne circulera pas. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ne pourront donc pas voyager. Il faut à peu près deux jours pour que tout rentre dans l'ordre, notamment pour remettre les trains sur les rails, vérifier leur état, trouver des conducteurs et des contrôleurs. Voilà pourquoi les trains supprimés ce week-end ne pourront pas circuler à nouveau. En revanche, grâce à cet accord, les voyageurs sont sauvés pour le week-end du réveillon du Nouvel An. Mais il va coûter cher à l'entreprise puisqu'il prévoit notamment l'embauche de 200 contrôleurs supplémentaires en 2023. Les contrôleurs verront également leur prime spécifique augmenter de 120 euros. TF1 | Duplex N. Ly