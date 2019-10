Grève à la SNCF : les dessous d'un bras de fer

La grève continue à la SNCF. Après un samedi noir, certains agents ont à nouveau exercé leur droit de retrait ce dimanche. Dans les gares, le trafic reprend, mais en coulisses, le conflit se poursuit entre les représentants des cheminots et la direction. Pour l'heure, les deux parties ne se sont pas rencontrées. Une réunion devrait avoir lieu lundi 21 octobre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.