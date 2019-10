Grève à la SNCF : les négociations entre syndicats et direction au point mort

La situation à la SNCF est encore tendue. Les négociations ne semblent pas avancer. La direction aurait fait des propositions pour renforcer le nombre d'agents de sécurité, notamment dans les trains régionaux. Toutefois, aucune réponse n'a été reçue de la part des syndicats. Les conducteurs qui ont exercé leur droit de retrait commencent à recevoir des mises en demeure de la SNCF. Ils sont invités à reprendre leur poste au plus vite, sous peine de sanctions financières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.