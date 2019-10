Grève à la SNCF : trois TGV sur dix sur les rails à la Gare Montparnasse ce lundi

À la Gare Montparnasse, le trafic sera encore très perturbé le 28 octobre 2019. La compagnie ferroviaire a annoncé que seuls trois TGV sur dix circuleront sur l'axe Atlantique. Il s'agit de la plus forte perturbation depuis le début de la grève des cheminots du centre de maintenance de Châtillon, au sud de Paris. Plus de détails avec notre journaliste, Matthieu Poissonnet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.