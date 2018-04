Grève à la SNCF : la bataille de l'opinion se poursuit entre les syndicats et le gouvernement

Dans le bras de fer sur la réforme de la SNCF qui oppose l'exécutif aux syndicats, chaque partie tente de gagner la bataille de l'opinion. En effet, le soutien des Français est sans conteste l'argument que les belligérants ont largement utilisé dans leur face-à-face. D'ailleurs, ils ont encore continué de le cultiver ce week-end. Et pour cause, c'est bien l'opinion des Français qui fait office d'arbitre dans cette bataille du rail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.