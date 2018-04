Grève à la SNCF : certaines petites lignes ont été mises à l'arrêt

Certaines petites lignes ne vont connaître aucun répit. En effet, les trains risquent d'être mis à l'arrêt même si la grève à la SNCF sera suspendue. Pour cause : cette dernière a provoqué des retards dans l'entretien des rames et des voix. À Aurillac, les 30 TER quotidiens n'ont pas circulé depuis le vendredi 6 avril. Perdus, les usagers effectuent leurs trajets en bus. Le même problème se pose à la gare de Carhaix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.