Grève à la SNCF : la CGT attend une discussion sérieuse venant du gouvernement

La grève suit son cours à la SNCF. Pour en trouver une issue, les syndicats de la CFDT et de l'UNSA ont déjà entamé de nouvelles négociations avec le gouvernement. La CGT qui représente la majorité des syndicats, quant à elle, ne partage pas cet avis. Son secrétaire général, Philippe Martinez, a réclamé une discussion sérieuse venant du gouvernement pour régler rapidement tous les problèmes liés à cette grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.