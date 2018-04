Grève à la SNCF : les compagnies d'autocars prennent le relais

Les grandes gagnantes de la grève à la SNCF sont les compagnies de bus. Les places ont été prises d'assaut depuis le début de la fronde des cheminots. La situation a eu une conséquence directe sur le prix des trajets. Plus l'achat des billets est tard, plus leurs prix sont élevés. Par exemple, un billet Paris-Lille réservé à l'avance coûte cinq euros, mais pris à la dernière minute, son prix s'élève à vingt-sept euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.