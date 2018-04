Grève à la SNCF : Emmanuel Macron a choisi de "tenir bon"

Au goût de certains, Emmanuel Macron est resté beaucoup trop silencieux face à la grève de la SNCF. Le chef d'État va donc s'exprimer sur le plateau du journal de 13h de TF1 le jeudi 12 avril. En réalité, il a décidé de s'engager dans la bataille du rail. Christophe Jakubyszyn, éditorialiste politique de TF1, nous en dit plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.