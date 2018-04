Grève à la SNCF : comment le gouvernement affronte la crise sociale

Les négociations sur la réforme de la SNCF sont toujours dans l'impasse. Les syndicats sont ressortis furieux de leur dernière réunion avec un gouvernement bien décider à aller au bout de sa réforme. Ils déplorent l'absence d'avancée sur le statut des cheminots et la question de la dette. Ils menacent donc de poursuivre la grève pendant les vacances d'été. Les cheminots sont aussi ulcérés par le silence du chef de l'État. Resté très en retrait jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron va monter au front pour défendre sa réforme du rail. Le locataire de l'Élysée va s'exprimer sur le plateau du journal de 13h de TF1 le jeudi 12 avril pour tenter de déminer la crise sociale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.