Grève à la SNCF : comment rentrerez-vous demain ?

Le week-end pascal se termine sur un couac à cause de la grève à la SNCF. En effet, elle oblige les vacanciers à en tenir compte et à composer avec pour leur retour à la maison. Ainsi, chaque usager parti en vacances devra trouver une stratégie pour se sortir de cette galère annoncée. Alors que certains vont opter pour le voyage en avion ou en covoiturage, d'autres choisiront l'improvisation pour renter à la maison.