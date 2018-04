Grève à la SNCF: comment s'informer en temps réel

Le trafic ferroviaire sera encore très perturbé ce lundi. La SNCF prévoit sur les grandes lignes un TGV et un TER sur cinq. Alors, la clé pour éviter les engorgements dans les gares, c'est évidemment l'information. Applications, site internet, réseaux sociaux... les usagers ont à leur disposition plusieurs moyens de communication pour connaître en temps réel les prévisions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.