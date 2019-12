Grève contre la réforme des retraites : à quoi s’attendre pour la suite ?

Pour ce week-end, il y aura une légère amélioration du côté de la SNCF et un retour à la normale pour le transport aérien. En revanche, ce sera le gros point noir en Île-de-France avec la RATP car les rares métros et RER de ce samedi ne circuleront que de 13h à 18h. Les journées de lundi et de mardi s'annoncent très compliquées, tant dans les transports que dans d'autres secteurs comme la santé, l'éducation ou encore l'énergie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.