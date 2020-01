Grève contre la réforme des retraites : la tentation de la radicalité

Le climat social dans l'Hexagone a pris un nouveau virage ce week-end. Malgré quelques concessions du gouvernement sur la réforme de retraites, le mouvement semble s'enliser. Les militants les plus déterminés, eux, ont déjà promis des modes d'action plus radicaux, misant sur des opérations coup de poing. Jusqu'où peuvent-ils aller pour garder de la visibilité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.