Grève contre la réforme des retraites : le point sur le trafic

L'intersyndicale opposée à la réforme des retraites veut maintenir la pression. Pour eux, le retrait de l'âge pivot par le gouvernement ne change rien. Le 13 janvier 2020, leur mouvement va franchir la barre symbolique des 40 jours de mobilisation. À quoi doit-on s'attendre demain ? Combien de TGV, Transilien, Intercités et RER vont circuler ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.