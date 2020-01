Grève contre la réforme des retraites : les manifestants changent de méthode

L'avant-projet de loi de la réforme des retraites a été présenté ce vendredi matin en Conseil des ministres. Sa discussion à l'Assemblée nationale sera la prochaine étape, et alors que le processus politique suit son cours, les opposants au texte continuent de manifester. Selon la CGT, 1 300 000 Français ont manifesté au niveau national contre 249 000 selon les autorités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.