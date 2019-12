Grève contre la réforme des retraites : pourquoi le ballet de l'opéra de Paris ne dansent plus

Beaucoup de professions se mobilisent contre la réforme des retraites. Parmi elles, les danseurs et tout le personnel de l'Opéra de Paris, qui ont mené cette semaine une action symbolique et inédite. Ils estiment que le projet du gouvernement est une menace pour leur art. La grève a entraîné l'annulation de 55 représentations depuis le début du mois, soit 9 millions d'euros de perte de recette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.