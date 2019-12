Grève dans les transports : comment les syndicats organisent les cagnottes

L'avenir de la grève contre la réforme des retraites dépend aussi de la capacité des grévistes à tenir, car le mouvement coûte cher. Pour les aider, des collectes et des cagnottes sont mises en place. La plus importante d'entre elles dépasse le million d'euros. Comment l'argent est-il collecté et redistribué par les syndicats ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.