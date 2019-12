Grève dans les transports : le chassé-croisé de la débrouille

Le chassé-croisé Noël-Jour de l'an est encore un peu plus difficile cette année 2019. La grève dans les transports a perturbé le voyage de quelque 800 000 personnes qui fréquentent habituellement les gares en cette période de l'année. Que ce soit en covoiturage, en car ou par chance en train ce week-end, mieux vaut avoir prévu d'autres alternatives pour partir ou pour revenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.