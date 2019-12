Grève dans les transports : les prévisions de trafic de lundi

Ceux qui voyageront demain auront encore moins de train que ce week-end. Seuls deux TGV sur cinq et deux TER sur cinq circuleront. Pour ceux qui partent ou reviennent le 24 décembre, le trafic des Transiliens sera totalement interrompu à partir de 18 heures. Pour les TGV, la SNCF assure que tous les trains qui sont encore affichés à la réservation ce dimanche seront maintenus jusqu'au 26 décembre soir pour permettre aux voyageurs de se déplacer pour Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.