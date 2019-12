Grève dans les transports : les prévisions de trafic pour ce week-end de départ en vacances

À la Gare de Lyon, tous les voyageurs munis de billets pourront prendre le départ ce vendredi soir. L'ensemble des trains annoncés sont maintenus malgré des retards jusqu'à plus d'une heure sur certaines lignes. Pour le week-end, le trafic s'annonce toujours perturbé. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant, faute d'effectif au poste d'aiguillage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.