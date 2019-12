Grève dans les transports : partir à tout prix en vacances de Noël

Avoir un billet de train ne suffisait pas ce vendredi soir pour partir tranquillement en vacances de Noël. Certains ne sont même pas sûr d'avoir leurs correspondances. D'autres n'ont plus de billet de retour. On n'était pas loin de la crise de nerfs dans les gares alors que la SNCF a promis une solution aux 850 000 personnes censées voyager ce week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.