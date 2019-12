Grève dans les transports : quel impact sur les stations de ski ?

Deux mètres de neige pour attaquer la semaine de Noël. La station de ski des Orres dans les Hautes-Alpes n'avait pas connu cela depuis des années. Pourtant, aucune file d'attente aux remontées mécaniques, des terrasses ensoleillées, mais pas pleines. Pour cause, certains clients ont annulé leurs séjours à la dernière minute faute de train. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.