Grève de Noël : la SNCF rame pour rembourser les usagers

Il y a un mois, ces voyageurs ont dû bouleverser leurs plans pour rejoindre leur famille à Noël. Ils n’ont toujours pas reçu la compensation promise par la SNCF. Difficile à accepter pour les 200 000 passagers pénalisés par la grève au moment des fêtes. Pour faire passer la pilule, la SNCF leur avait alors annoncé une indemnisation rapide, qui se fait attendre. Un énervement à la hauteur de la promesse inédite de la SNCF. Une compensation de 200 % en remboursement et en bon d’achat, et c’est sur ce point que ça coince. "Tous les dossiers ne peuvent pas passer par le tuyau normal qui doit être très informatisé. On peut penser qu’il y a un traitement humain, en tout cas pour la partie de compensation et que donc ça prend du temps" Expliquait Noémie Bercoff, directrice de l’activité conseil. Pour toucher sa compensation exceptionnelle, il faut remplir un formulaire spécifique examiné par les équipes de la SNCF et réaliser également une demande de remboursement. Une double démarche qui allonge les délais. D’un simple communiqué, la SNCF reconnaît des retards, et tente de rassurer. Il n’est pas trop tard pour réclamer sa compensation, le formulaire est accessible jusqu’à la fin du mois de mai. TF1 | Reportage E. Payro, I. Zabala