Grève des poubelles : les conséquences se font sentir

En raison de la présence des monticules de poubelles dans les rues, il est plus facile de mettre le feu. On a comptabilisé, pour la journée de jeudi, 140 départs de flammes à Paris. Les habitants sont dans l'inquiétude. La grève des éboueurs se poursuivant, un service spécial est déployé pour ramasser uniquement les débris ayant été brûlés. Dans la nuit du jeudi à vendredi, dans une rue parisienne, les riverains ont dû eux-mêmes prendre des seaux d'eau pour stopper les flammes. D'autres utilisent leurs chaussures pour éteindre le feu avant que les pompiers ne prennent le relais. Dans le 3e arrondissement de Paris, un autre incident, plutôt dans la semaine, aurait pu être dramatique. Un feu de poubelles se propage à une conduite de gaz. Tout l'immeuble avait dû être évacué. Les ordures s'entassent et les risques se multiplient aux pieds de Notre-Dame, mais aussi dans les quartiers très touristiques de l'Odéon, devant la Tour Montparnasse. Au total, près de 10 000 tonnes d'ordures ne sont pas ramassées dans la capitale. Malgré les réquisitions d'éboueurs pour nettoyer les rues de Paris, dans certains arrondissements, c'est toujours le système D. Ce restaurant, par exemple, pour ne pas faire fuir ses clients, procède lui-même au déplacement des ordures 50 mètres plus loin, au pied d'une station de métro. Dans un autre quartier très fréquenté où les poubelles ne sont plus ramassées ou presque, le chiffre d'affaires des commerçants plonge, notamment celui des restaurateurs. Et les syndicats d'hôteliers parlent déjà d'annulation importante de la part des touristes étrangers. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta