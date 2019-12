Grève des transports : comment se porte le commerce à Paris ?

Depuis de début de la grève des transports, la situation est compliquée pour les commerçants de la capitale. C'est notamment le cas pour Isabelle Marpinard qui avait perdu 20% de son chiffre d'affaires en 2018, à cause de la crise des gilets jaunes. D'ailleurs, sans transport, certains clients privilégient la vente en ligne pour leurs achats de Noël. En revanche, les centres commerciaux en périphérie bénéficient d'une hausse de près de 15% sur leurs ventes. Ils sont en effet plus accessibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.